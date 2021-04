Sprint Champions, Gazzetta: Atalanta e Napoli sono quelle che stanno meglio ed hanno un calendario in discesa

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sullo sprint Champions: "Se guardiamo al turno infrasettimanale, Atalanta e Napoli sono oggi le aspiranti Champions più convincenti. L’Atalanta ha pareggiato all’Olimpico contro la Roma, ma ha dominato l’avversario e trasmesso un’impressionante sensazione di forza. È la più europea del lotto, la squadra che ha meglio rappresentato la Serie A nella Champions in corso. Il Napoli ha travolto la Lazio. Gattuso ha trovato la quadra e il calendario gli sorride: non ha più scontri diretti davanti a sé. Dovrà fare attenzione, troverà avversari affamati di punti salvezza, ma ha i mezzi per fare il pieno o quasi".