Sponsor di maglia, Napoli settimo in A: 11,5mln incassati! Juve e Inter lontane [GRAFICO]

Ultime Serie A - Le sponsorizzazioni di maglia delle Serie A continuano a crescere, di anno in anno, nonostante l’emergenza sanitaria. Anche nella stagione in corso è stato superato il record degli investimenti, come racconta Tuttosport. La massima serie ha superato i 190,5 milioni di euro (+20,8 milioni rispetto solo a un anno fa, quando l’asticella si era fermata a 169,7 milioni). Mancano all’appello cinque club, alla ricerca del main sponsor: Genoa, Lazio, Salernitana, Spezia e Venezia.

“La media investimento per club è pari a 9,52 milioni di euro e solo sette realtà su 20 superano questo livello (Juventus, Fiorentina, Inter, Sassuolo, Roma, Milan e Napoli). Il budget medio per “marchio sponsor” si attesta su 3,88 milioni (appena 11 brand su 49 superano lo standard in esame). Soltanto 5 società sfruttano al massimo i quattro spazi-maglia disponibili (main, second, sleeve e back sponsor): Atalanta, Bologna, Cagliari, Empoli e Torino. Il maggior numero di contratti (15) è collegato al format del main sponsor (presente centralmente sul fronte della divisa). Seguono sleeve (posizionato sulla manica sinistra) e back (retro maglia), entrambi a quota 14 contratti. Fanalino di coda per il “second sponsor” (il logo è visibile sulla parte alta della maglia) per un totale di sei accordi”

Sponsor di maglia in Serie A

Di seguito la classifica degli incassi degli sponsor di maglia (non sono inclusi gli sponsor tecnici):