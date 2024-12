Spogliatoio unito e fiducia incondizionata di De Laurentiis: così Conte ha rivoluzionato il Napoli

Antonio Conte sta facendo un grande lavoro anche all'interno dello spogliatoio. Rispetto alla passata stagione non ci sono mal di pancia da parte dei calciatori. Nessuno ha voglia di andare via e si pensa tutti con una sola testa. Non era certamente facile riuscire a conquistare questo particolare risultato dopo una annata disastrosa come l'ultima.

Antonio Conte

Napoli - Come sottolinea l'edizione odierna de Il Mattino, l'allenatore ha piena e totale fiducia da parte dello spogliatoio che vive praticamente in simbiosi con Conte. Un segno importante di come le cose siano cambiate rispetto al passato. In più c'è poi l'appoggio incondizionato da parte di Aurelio De Laurentiis che ha consegnato praticamente le chiavi del club, per quanto riguarda la parte tecnica, all'allenatore ex Inter, Juventus e Chelsea.