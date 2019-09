Spogliatoi San Paolo, Gazzetta: il Comune aveva assicurato la chiusura lavori a metà settembre, ma il sopralluogo ha evidenziato altro

SSC Napoli notizie - L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta la situazione degli spogliatoi dello stadio San Paolo:

"Il colpo d’occhio che offre adesso il San Paolo è suggestivo, sono stati cambiati i seggiolini in ogni settore, è stato montato il tabellone luminoso e sono stati rifatti i servizi igienici oltre all’impianto d’illuminazione che, ora, è tra i più sofisticati. Gli ultimi lavori sono stati riservati al lato spogliatoi, il Comune aveva assicurato che per la metà di settembre tutto sarebbe stato a posto, tant’è che il Napoli aveva chiesto di giocare in trasferta le prime due giornate di campionato, così come è poi avvenuto. Il sopralluogo di ieri pomeriggio, però, ha evidenziato tutt’altra realtà, tanto da scatenare lo sfogo di Ancelotti".