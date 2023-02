Spezia-Napoli, "Picco" quasi sold-out! Allerta massima per l'ordine pubblico: i dettagli

Notizie Napoli calcio - Il Napoli non sarà solo al "Picco" contro lo Spezia. Nonostante il provvedimento di divieto di trasferta per i residenti in Campania dopo gli scontri sull'Autostrada A1 con i supporters della Roma, domani sono previsti circa 500 tifosi azzurri nell'impianto ligure.

Spezia-Napoli, Picco quasi sold-out

Come riportato dal Corriere dello Sport, sarà un Picco vicino al sold-out quello dell’ora di pranzo domenicale, con un occhio speciale all’ordine pubblico. Nonostante il divieto di trasferta imposto ai residenti in Campania, infatti, molti tifosi azzurri provenienti da altre parti d’Italia saranno presenti nelle tribune e si sta lavorando per evitare fastidiose commistioni in zone “libere” dell’impianto.