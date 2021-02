Napoli - Vincenzo Italiano ha parlato del suo futuro a Tuttosport: "E' logico che quando si stilano i contratti sia necessaria la competenza di qualcuno esperto, di un avvocatori fiducia. Quanto al mio futuro professionale, sinceramente non sono ancora stato contattato da nessuno. Ma non nego che gli attestati di stima siano piacevoli e neppure nascondo che questo mestiere lo si fa anche per ambizione. Ma ora io ho in testa solo la salvezza dello Spezia"