"Speriamo che torni in buone condizioni", Osimhen atteso a Napoli: Mazzarri lo vuole subito al top della forma

Napoli - Victor Osimhen sta rientrando in queste ore a Napoli ed è atteso entro mercoledì a Castel Volturno, per mettersi sulle spalle il Napoli e provare la risalita verso la zona Champions League.

Napoli: Osimhen torna già in condizione?

«Speriamo che torni in buone condizioni: è comunque reduce da una manifestazione lunga e logorante come la Coppa d’Africa». Queste le parole di Walter Mazzarri su Victor Osimhen che spera di avere per l'allenamento di mercoledì con il resto dei suoi compagni di squadra. L'attaccante nigeriano è arrivato fino alla finale della Coppa d'Africa per poi uscirne sconfitto con il risultato di 1-2 in rimonta.