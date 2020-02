Spauracchio Messi, CorSport: Gattuso pensa anche alla mossa Allan per limitare l'argentino

Notizie Napoli calcio. Il Napoli si prepara ad ospitare il Barcellona martedì al San Paolo. I riflettori saranno come sempre puntati su Leo Messi, l'asso dei blaugrana che arriverà a Fuorigrotta nel nome di Diego Armando Maradona. La sconfinata classe dell'argentino non è un segreto, per questo Gattuso sta pensando ad una gabbia per blindarlo. Il tecnico partenopeo, secondo il Corriere dello Sport, ha pronta anche un'alternativa per limitare la Pulce:

Messi al San Paolo, pronta la carta Allan

"Messi è l’estasi del calcio, il tormento del Napoli e di Gattuso, che in questa ricerca ossessiva (e comprensibilmente ossessionata) di un antidoto naturale ora scorgono anche la muscolarità di Allan, la sua capacità di interdire e di «soffrire» silenziosamente, in quel cono d’ombra che si crea, quasi naturalmente, dietro la linea del pallone, dove poi in genere bruciante, sorge l’illuminazione"