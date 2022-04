Spalletti resta a Napoli? Tuttosport: un indizio lascia pochi dubbi

Spalletti resta a Napoli anche la prossima stagione? L'edizione odierna di Tuttosport scrive sul tema legato alla possibile permanenza sulla panchina azzurra dell'allenatore dopo il caos accaduto dopo la gara persa contro l'Empoli.

Sulla permanenza di Spalletti a Napoli c'è un indizio come scrive l'edizione odierna di Tuttosport:

"Lo stesso Spalletti aveva confessato domenica che trattenere Mertens sarebbe una scelta corretta e la mossa di ieri dimostrerebbe ancora una volta che non c’è aria di crisi tra presidente e allenatore. La panchina non traballa, Spalletti ha un altro anno di contratto col Napoli e mandarlo via significherebbe per il club pagare lo stipendio a due allenatori. Ipotesi da escludere, a meno di clamorosi colpi di scena".