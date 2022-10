Spalletti può sorridere, Zielinski e Kvaratskhelia hanno recuperato i loro acciacchi ma a Cremona ci saranno novità

Zielinski e Kvaratskhelia erano usciti zoppicando martedì sera dall’Amsterdam Arena ma hanno smaltito i loro acciacchi durante il giorno di riposo concesso al gruppo da Spalletti.

Come riporta La Repubblica:

"Entrambi restano comunque sotto osservazione e per Cremona sono in preallarme Ndombele ed Elmas, anche nell’ottica di un turn over inevitabil e che potrebbe rivelarsi molto prezioso, nella fase più impegnativa della stagione. Il calendario infatti non concede tregua e fino al 13 novembre sono in programma altre dieci partite: 7 di campionato e 3 di Champions. C’è bisogno di tutti e in attesa del miglior Osimhen toccherà ancora a Raspadori e Simeone alternarsi al centro dell’attacco".