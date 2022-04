Spalletti prova a metterci una pezza ma le sue scelte non sortiscono effetti: l'analisi di Gazzetta

Nelle ultime due al Maradona il Napoli di Luciano Spalletti ha bruciato il sogno scudetto raccogliendo un solo punto contro Fiorentina e Roma e perdendone negli stessi turni 5 nei confronti dell’Inter e 3 dal Milan. E dire che era cominciata bene la partita per i padroni di casa, ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Lozano a destra è scattante e Ibanez fatica a controllarlo, Insigne realizza dal dischetto: la prestazione del capitano è convincente, cerca di puntare l’avversario e di affondare i colpi con Osimhen e Lozano che falliscono il tap-in del 2-0. L'allarme suona intorno all’ora di gioco. Quando si fa male Lobotka e Fabian da mediano rischia di far danni (e viene sostituito). Quando da un cross lungo e teso di Karsdorp la difesa si perde Abraham che di testa cicca incredibilmente.

Il campo sembra un piano inclinato in cui la Roma gioca in discesa e il Napoli in salita. Spalletti prova a metterci una pezza ma le sue scelte non sortiscono effetti, perché passando con la difesa a tre, o meglio dire a cinque, la squadra si schiaccia e non riesce più a salire, con Mou che inserisce attaccanti e porta in area parecchi uomini"