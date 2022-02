Spalletti parla al Napoli, dal mister un invito ai calciatori: un particolare gli mette ansia

Come racconta l'edizione odierna de Il Mattino, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato alla squadra dopo i due giorni di riposo.

"Poche parole, pochi discorsi. Solo un invito: è un mese e mezzo di gare una dietro l’altra - la sintesi - è quello che conta è pensare una partita alla volta. Perché sono soprattutto le gare non con le big (Venezia e Cagliari, per intenderci) a mettergli ansia, molto più delle supersfide all’Inter e al Barcellona.

Spalletti sa che c’è una certa vena autolesionista in questa squadra che continua a non andar via e che l’accompagna da anni. E lui vuole lavorare per trovare la cura"