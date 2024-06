Spalletti nel mirino, Gazzetta: al Napoli non sbagliava nulla, inventava linee visionarie e coraggiose che hanno incantato l’Europa

Ultime notizie SSC Napoli - Sono tutti bravi a correggere gli errori il giorno dopo: Di Lorenzo giù, Frattesi fuori posizione, il sistema tattico... Ma i tecnici in panchina non possono permettersi il senno di poi. Inizia così l'analisi della Gazzetta dello Sport su Luciano Spalletti e la sua Italia.

Sicuramente contro la Spagna si poteva fare molto di più: sia Spalletti, con qualche mossa discutibile, sia i giocatori.

"Escluso Donnarumma, gli altri erano tutti sotto standard. Il c.t. nel Napoli non ha sbagliato niente, ha inventato linee di gioco offensive, visionarie, coraggiose che hanno incantato l’Europa. Però non è facile reinventare una nazionale in pochi mesi, dovendo prima pensare a qualificarsi a tutti i costi. Con un progetto ambizioso di gioco e una qualità non eccelsa. Niente è ancora perso, ma gli errori sono stati collettivi"