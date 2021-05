Spalletti-Napoli, Tuttosport: restano solo alcuni dettagli e non è un aspetto rassicurante! Ricchi bonus nell'accordo

Ultime notizie Napoli - Alla fine di questa settimana, massimo l’inizio della prossima, il Napoli dovrebbe annunciare il nome del nuovo allenatore: Luciano Spalletti. Lo annuncia Tuttosport.

“Restano solo alcuni dettagli sull’accordo prossimo alla formalizzazione e non è un aspetto rassicurante, perché tante volte le trattative del Napoli sono saltate proprio a causa di certe sfumature burocratiche. Appena sarà superato l’ultimo ostacolo, gli avvocati del club e dell’allenatore potranno scambiarsi i documenti per apporre le firme su un impegno nemmeno tanto oneroso per il presidente De Laurentiis: si vocifera di un biennale da 2,5 milioni a stagione, più ricchi bonus”