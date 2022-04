Napoli-Roma, Il Mattino: questa volta nessuna chiamata alle armi dallo sciamano Spalletti

News Napoli calcio. L'edizione odierna de Il Mattino ha analizzato la conferenza stampa di Spalletti tenuta ieri per Napoli-Roma. Questa volta il tecnico sembra aver voluto caricare meno l'ambiente, rispetto a quanto fatto nelle sfide (poi perse) contro Fiorentina e Milan.

"C'è la Roma a Pasquetta e lo sciamano che tira a vivere stavolta non ha nessuna intenzione di alzare l'asticella e di immaginare undici supereroi vestiti d'azzurro. Nessuna epica chiamata alle armi, per carità. Non cita Che Guevara, neppure San Francesco. Ha preparato qualche appunto, giusto per gradire. Luciano Spalletti bada bene a dosare ogni parola di questa (lunga) vigilia in cui spera, domani sera, di riveder le stelle. E si lascia andare a un po' di sciamanismo solo quando deve parlare di Mourinho".