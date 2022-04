Spalletti preoccupato dalle ultime uscite, il tecnico vuole cambiare registro: ecco cosa sta ripetendo alla squadra

Notizie Napoli calcio. L'edizione odierna de Il Mattino si è soffermata sul momento che sta vivendo il Napoli di Spalletti, in particolare sulla posizione del tecnico di Certaldo:

Ma, in ogni caso, non è certo la permanenza a Napoli che preoccupa Lucianone: sono le immagini delle ultime due prestazioni che si sono conficcate nel suo animo. Era uno sciamano con la pozione giusta per tutti, sognava lo scudetto e ora sembra aver smarrito tante certezze. Il problema, anzi uno dei problemi, è che anche lui ha perso la brillantezza e da un mese a questa parte ripete come un mantra le sue professioni di fiducia nei confronti del gruppo. Troppo poco e troppo buonismo. Deve ritrovare la bussola e ieri si è fermato ancora a lungo ad analizzare la prova di domenica con la Roma. Ha commesso errori di valutazione dei suoi uomini, ha sottostimato gli allarmi che erano arrivati. In queste cinque giornate vuole cambiare registro.