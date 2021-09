"Il Sud che non tifa Juve è qui! Essere napoletani è l'unica cosa che conta". Repubblica promuove Spalletti, 110 e lode in comunicazione!

Notizie Napoli Juve. Dopo la conferenza stampa di ieri pomeriggio, alla vigilia di Napoli-Juve, La Repubblica promuove Spalletti a pieni voti: centodieci e lode in comunicazione. «Per motivi storici e sociali sappiamo che i tifosi della Juventus sono per la gran parte meridionali, ma c’è pure un sud che non tiferà mai per i bianconeri e questo sud sta a Napoli. Essere napoletani e tifare Napoli è l’unica cosa che conta: noi che andiamo in campo dobbiamo assolutamente saperlo». È questa la frase a effetto con cui Luciano Spalletti ha concluso la sua conferenza stampa della vigilia, dimostrando di aver subito capito l’atmosfera speciale che lo circonda, con lo stadio Maradona pronto a vestirsi di nuovo a festa e col dress code di rigore azzurro.

Spalletti Napoli

Napoli-Juventus

Niente alibi, dunque. Spalletti non ne ha cercati e non vuole darne alla sua squadra. L’emergenza è soprattutto a centrocampo e il tecnico lancerà subito nella mischia Anguissa, arrivato in Italia solo giovedì. Ma avranno un ruolo determinante pure i componenti della vecchia guardia. Osimhen e il 4-2-3-1 saranno le altre armi studiate a tavolino per mettere in difficoltà i bianconeri, senza trascurare però le motivazioni speciali che animeranno gli azzurri.