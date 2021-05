Spalletti-Napoli, Gazzetta frena: ADL temporeggia e parla con due big ed un ex azzurro, in lizza anche Simone Inzaghi

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione per quanto riguarda i possibili scenari sulla panchina del Napoli.

De Laurentiis

Casting allenatori Napoli

La rosea scrive: "Anche con Luciano Spalletti tutto appare pronto da diverse settimane: al punto che molti hanno dato per chiuso l’affare. Invece Aurelio, anche in questo caso, ha finito per temporeggiare, nonostante il tecnico toscano (ricordiamolo) nel frattempo stia esaurendo il suo vincolo con l’Inter: dunque è libero di accasarsi quando meglio ritiene. L’attivissimo presidente ha bussato davvero a tante porte. Non a caso ha avuto dei colloqui anche con Allegri oltre che con Benitez e Fonseca. In questo qualificato lotto c’è, come dicevamo, lo spazio anche per Simone Inzaghi"