Spalletti ha vinto il 50% delle partite da ct dell'Italia, ma c'è una curiosità che lo riguarda

Ultime notizie Serie A - Domani sera contro la Francia sarà la 15esima partita per Luciano Spalletti da quando, giusto un anno fa, assunse l'incarico di commissario tecnico della Nazionale italiana dopo le dimissioni di Mancini.

Come racconta Tuttosport, finora ha raccolto 7 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte per un totale di 25 punti sui 42 disponibili e ha affrontato il 50% delle gare su campo neutro:

"La curiosità è che ancora non è riuscito a festeggiare da ct un successo in trasferta: scontato che farà di tutto per riuscirci in queste due gare: domani a Parigi e lunedì con Israele sul neutro di Budapest. Modulo 3-5-2, probabile l’impiego dal 1’ di Tonali, sulle fasce Cambiaso e Dimarco in vantaggio su Bellanova e Udogie, quindi Frattesi e ballottaggio tra Fagioli e Ricci nel ruolo di regista"