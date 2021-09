Napoli calcio - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de "Il Giornale", Renzo Ulivieri ha utilizzato il primo tempo di Napoli-Juventus per farci una lezione a Coverciano ai giovani allenatori: "Non a Caso Renzo Ulivieri, docente istituzionale degli allenatori italiani, ha preparato per i suoi allievi di Coverciano, siano De Rossi o Del Piero, una lezione sul primo tempo di Napoli-Juventus. Ne ha intravisto soluzioni modernissime nel gioco che gli 'garba per varietà e pericolosità".