Spalletti-De Laurentiis, CdM: tecnico punto di riferimento, ma c'è bisogno di un incontro a fine stagione

Notizie Napoli calcio. La stagione sta per giungere al termine: il Napoli disputerà le ultime 2 partita prima del rompete le righe. Sarà poi tempo di programmare l'annata successiva, con De Laurentiis e Spalletti che dovranno capire in che direzione portare il progetto.

Del rapporto tra Spalletti e De Laurentiis ne ha parlato anche l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

Oltre le prossime due gare di campionato, c’è un mondo da esplorare. Spalletti è il punto di riferimento, per il contratto biennale con opzione per il terzo anno a favore del Napoli come mappa concettuale di un rapporto che probabilmente ha bisogno di un incontro a fine stagione.