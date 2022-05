Cena Napoli: lunga chiacchierata Spalletti-De Laurentiis, il motivo

Le ultime notizie sul Napoli calcio riguardo la cena del Napoli per festeggiare la qualificazione in Champions League. Il Mattino racconta anche di una lunga chiacchierata tra De Laurentiis e Spalletti.

Napoli: colloquio De Laurentiis Spalletti

Napoli a cena per festeggiare la qualificazione in Champions. Il Mattino rivela anche un retroscena riguardo Spalletti e De Laurentiis che sono rimasti a lungo a parlare del più e del meno, non solo di calcio, ma anche di vini. Un brindisi per la qualificazione raggiunta anche se l'amarezza per lo scudetto solo sfiorato è sempre nell'aria.