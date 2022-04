Spalletti in bilico? Ieri meeting con De Laurentiis: dettagli e retroscena dell'incontro

News Napoli calcio. Dopo i passi falsi contro Fiorentina e Roma, che hanno allontanato il Napoli dal sogno Scudetto, qualcuno ha persino messo in discussione la posizione di Luciano Spalletti. Ieri, come riportato da Il Mattino, c'è stato un incontro tra lo stesso tecnico e De Laurentiis:

Ieri i due si sono incontrati per un vertice al Britannique: lo fanno spesso, anche dopo una vittoria. Ovvio che il momento è delicato e di questo si è parlato. Ovvero come provare a vincere le ultime cinque gare. Tra De Laurentiis e Spalletti c'è feeling: d'altronde, Spalletti è il tipo ideale per il patron azzurro: quando c'è una scelta aziendale lui si fa da parte e lascia fare.

Il contratto di Spalletti non è in discussione. Nè di questo si è parlato ieri. Ha un altro anno e poi c'è una opzione di De Laurentiis da esercitare entro il 30 aprile del 2023 per un terzo anno. Ed è difficile che il presidente del Napoli rompa un accordo in anticipo soprattutto con la qualificazione Champions che è lì.