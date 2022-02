Spalletti chiede ferocia al suo Napoli e non pensa all'Inter: “C'è tempo”. Il Mattino: gli bruciano ancora due scivoloni

«Arrivare allo stadio di Venezia può dare sensazioni uniche, perché gli scenari sono belli e particolari, ma se non stiamo sotto al braccio dell'Inter è proprio per i punti che abbiamo perso contro squadre tipo il Venezia». Il mondo di Luciano Spalletti non prevede gite a Piazza San Marco o magari una escursione per ammirare i vetri di Murano.

Ultime calcio Napoli

Come riporta Il Mattino:

“La rimonta rossonera non l'ha vista, perché la squadra era in volo. Ci provassero oggi gli azzurri a uscire da questo piccolo impianto in mezzo alle acque della laguna senza i tre punti. Sono dieci giorni che fa il lavaggio del cervello ai suoi ricordando «che la partita è questa, è solo questa» e non il big match contro l'Inter di sabato prossimo. Gli bruciano ancora gli scivoloni con Spezia ed Empoli, i punti buttati via con il Sassuolo. Chiede ferocia contro il Venezia, perché non vuole correre rischi questo pomeriggio, sa che scendere in campo convinti di avere in tasca il mais da dare ai piccioni, significa rischiare di rendersi la vita difficile. Per pensare all'Inter c'è tempo”.