Spalletti cambia il suo Napoli: a Cremona possibili 4 volti nuovi, panchina per Kvara

È giunta l’ora del turnover, con alcuni cambi mirati, senza stravolgere l’assetto tattico e l’identità della squadra, come dimostra l’esempio di Napoli-Lecce, l’unico passo falso in una straordinaria prima parte della stagione.

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Potrebbe esserci un cambio al centro della difesa, con in campo uno tra Ostigard e Juan Jesus, a sinistra tornerà Mario Rui. Dovrebbe fermarsi Zielinski, al suo posto potrebbe giocare Ndombele. Kvaratskhelia anche è uscito acciaccato dalla sfida contro l’Ajax, ieri era già in gruppo, ha gestito e superato le contusioni rimediate ma Spalletti potrebbe decidere di farlo partire dalla panchina, iniziando la gara di Cremona magari con Elmas. Domenica ci sarà il solito ballottaggio tra Simeone e Raspadori, con Osimhen, ieri diventato papà, pronto a rientrare per uno spezzone di gara".