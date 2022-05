Spalletti attacca la stampa, Repubblica replica: si è adeguato alla confusione della società

Notizie Napoli calcio. "La stampa vuole distruggerci", un pensiero forte quello esposto ieri da Spalletti in occasione della conferenza stampa di Napoli-Genoa. Dichiarazioni che hanno inevitabilmente creato polemica.

L'edizione odierna di Repubblica ha replicato alle parole di Spalletti, ecco quanto scritto:

Il Napoli ci pensa da solo a fare confusione e Spalletti si è adeguato subito, comunicando in maniera farraginosa come la sua società. Il tecnico una settimana fa aveva ceduto a sorpresa la ribalta della conferenza al suo staff, con una scelta legittima e anche mediaticamente interessante, se solo l’allenatore (o il club) si fossero degnati in anticipo di avvertire i loro interlocutori del cambiamento di programma. A don Luciano sono arrivate delle inevitabili critiche e lui le ha rispedite acrobaticamente al mittente