DIRETTA - Spalletti: "Quando sono arrivato c'era indifferenza, ero l'unico a crederci in questa squadra! Vivere in hotel? Prossimo anno sarò in camper girando per Napoli"

Napoli Genoa: conferenza Spalletti

"Striscione?

"Vivere in un hotel ti dà concentrazione. Ho già ricevuto il preventivo per un camper e il prossimo anno ogni mese girerò un quartiere della città partecipando alle feste rionali. Una sosta la voglia fare davanti storica libreria a Luca Pironti a Piazza Dante che non ho avuto modo di conoscerlo perchè non c'è più"

"Può darsi sia cambiato qualcosa. Quando sono arrivato non ho trovato aria di contestazione ma qualcosa di peggio ovvero indifferenza. In molti non sentivano più legami con il Napoli quando sono arrivato. In certi momenti sembrava il solo a credere in questo Napoli. Oggi che siamo tornati in Champions c'è il rammarico Scudetto, ecco in questo qualcosa è cambiato perchè mi sento meno solo. Si possono prendere griglie Champions dei giornali ed in quale posizione era messo il Napoli, la prossima volta le porto. Ci mettevate settimi, quindi quacosa ora è cambiato"

"La Panda penso che prima di tutto vedere in che stato ce la ridanno, le gomme come sono. Se poi non mi fanno ritorvare i cd di Pino Daniele non la riprendo. E' un discorso da valutare quando accadrà"

12.01 Entra Spalletti

11.55 Tutto pronto per la conferenza di mister Spalletti