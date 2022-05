"Titolate così per alzare polvere!". Botta e risposta tra Spalletti ed il giornalista Giordano in conferenza

Calcio Napoli - Botta e risposta tra Luciano Spalletti ed il collega Antonio Giordano del Corriere dello Sport in conferenza stampa. L'allenatore del napoli, riferendosi ad alcuni articoli usciti in questi giorni, ha dichiarato: "Come mai ADL ha detto che ero il miglior allenatore, una grande persona ed allenatore e poi che ero poco partenopeo? Voi avete preso solo che sono poco partenopeo, non che sono un grande allenatore. Voi alzate polvere. Perché si evidenzia solo quest'aspetto?"

Luciano Spalletti

Spalletti Giordano botta e risposta conferenza Napoli-Genoa

Ecco la risposta del collega Giordano alle parole dell'allenatore: