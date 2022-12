Spalletti arriva ore prima a Castel Volturno: ecco il discorso che ha fatto alla squadra!

Il Mattino oggi in edicola riassume le mosse principali di Luciano Spalletti per preparare la squadra al big match del 4 gennaio 2023, quando il Napoli scenderà in campo a Milano, contro l'Inter. Il quotidiano racconta di come Spalletti sia totalmente concentrato sulla partita, al punto che a Castel Volturno ci "arriva prestissimo, molte ore prima del raduno pomeridiano al centro tecnico della squadra".

Discorso di Spalletti

Ultime notizie. In pratica, mister Spalletti non ha pensato ad altro durante le feste di Natale, lavorando minuziosamente alla ripresa della stagione. Ieri, alla ripresa degli allenamenti, il discorso di Spalletti è stato breve e conciso. "Certo, gli schiaffoni rimediati con il Villarreal e il Lille non hanno lasciato indifferenti: sono serviti a far capire ai calciatori, e Spalletti lo ha spiegato a chiare lettere anche ieri sia pure brevemente, che appena le gare vengono prese sotto-gamba, arrivano le figuracce. Perdere non fa mai piacere. Neppure un test match".

In parte la preparazione atletica invernale ha ricalcato quella estiva di Castel di Sangro, con qualche accorgimento. Come riporta Il Mattino, "di tattica, ancora non si parla. E neppure di sedute video per cominciare a ragionare sui duelli di San Siro. No, tutto ruota sul lavoro sulle gambe, sul fiato e sulla testa".