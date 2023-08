Spalletti allenatore dell'Italia? Ecco come potrebbe essere la sua Nazionale: "napoletani" al centro del progetto

Notizie calcio. Luciano Spalletti è il nome in pole position per diventare l'erede di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. L'ex Napoli rappresenta il profilo ideale in termini di gioco ed esperienza per la Nazionale.

Spalletti-Italia, come potrebbe essere la sua Nazionale

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha provato ad immaginare come possa essere l'Italia di Spalletti, che ripartirebbe ovviamente dal 4-3-3 che ha dominato l'ultima stagione con il Napoli: squadra proiettata all’attacco, che difende in avanti, ha il controllo del pallone, impone la propria idea e, perché no, si diverte a farlo.

Scontati i punti fermi provenienti proprio dal "suo" Napoli anche in Nazionale: da capitan Di Lorenzo, fino a Meret, Politano ed ovviamente Raspadori in attacco. L'idea di Spalletti sarebbe quella di avere terzini che spingono in mediana ed in tal senso Dimarco sulla sinistra avrebbe una corsia privilegiata: in attacco, invece, il grande obiettivo potrebbe essere quello di valorizzare nuovamente il talento di Zaniolo per utilizzarlo "alla Kvaratskhelia".

Sul centravanti, l’Italia non ha un Osimhen, ovvio, ma Scamacca o Retegui sono prime punte vere, mentre Ciro Immobile è uno specialista dell’attacco alla profondità, uno dei temi fondamentali del gioco di Spalletti.