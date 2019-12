Soumarè-Napoli, brusca frenata di Giuntoli: richiesta choc del Lille, la situazione

Ultime notizie calcio Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si allontana quasi in maniera definitiva l'acquisto da parte del Napoli del centrocampista Soumaré del Lille. La richiesta del club francese sarebbe stata di 40 milioni.

"Non c’è solo il nome di Amrabat nell’agenda di Cristiano Giuntoli. A lui, piace anche Boubakary Soumaré, 20 anni, di nazionalità francese. Si tratta di un centrocampista centrale, dal fisico possente e con buone qualità tecniche. Piace, certo, ma dinanzi alla richiesta del Lille, il dirigente ha frenato. Lui, ha offerto 20 milioni di euro, mentre il club francese ne ha chiesti il doppio: insomma, meno di 40 milioni il giocatore non si sposterà da dov’è. E’ improbabile che il Napoli spenda una cifra del genere per un ragazzo che soltanto quest’anno sta avendo continuità: col Lille, finora, ha messo insieme 14 presenze"