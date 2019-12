Sostituzione Insigne, Gazzetta rivela: non è piaciuta la sua apatia ad Ancelotti

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta così la sostituzione di Lorenzo Insigne al termine del primo tempo contro l'Udinese. Ecco nel dettaglio cosa racconta la rosea.

"Ancelotti non ne ha sopportato l’apatia del primo tempo e alla ripresa del gioco, ha inserito Fernando Llorente al suo posto. Per il capitano la crisi è profonda, più di quella che avvolge tutta la squadra. Probabilmente, la responsabilità della fascia che porta sul braccio è più pesante per i suoi limiti caratteriali, come conferma Ancelotti"