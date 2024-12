Sorpresa a Castel Volturno: ieri Insigne ha fatto visita agli ex compagni

Napoli - Ieri a Castel Volturno c'è stato un ospite d'onore. A far visita alla squadra è andato l'ex capitano Lorenzo Insigne come racconta il Corriere dello Sport:

"Quella dell’addio, alle porte dello scudetto. Il suo Toronto FC è in pausa e Lorenzino, in questo periodo in città, ieri ha fatto visita alla squadra e ai reduci della sua epoca alla vigilia della partita contro la Lazio, il secondo round di una sfida lunga quattro giorni inaugurata giovedì all’Olimpico negli ottavi di Coppa Italia".