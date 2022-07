"Sono contento che sia qui", arriva il primo commento di Spalletti su Kim Min-jae

Spalletti lo aveva definito «un giocatore da Napoli e da Champions» e dopo averlo conosciuto le sue impressioni su Kim Min-Jae sono sempre più positive: «Sono contento sia arrivato. Ha forza, tecnica e qualità». Ne parla il Corriere dello Sport.

L’allenatore del Napoli si è espresso sul nuovo acquisto al termine dell’amichevole pareggiata contro l’Adana Demirspor:

«Per noi era come un allenamento. Potevamo segnare qualche gol in più con 35 tiri in porta, ma nel complesso sono soddisfatto. Vedo i ragazzi benissimo. Sono contento sia arrivato, perché è un bravissimo ragazzo e un buon calciatore. Andrà valutato nel nostro campionato ma appena l’ho conosciuto ho capito che ha un bel carattere, si vuole sempre mettere a disposizione, è uno che esegue, come a dire: tu dimmi e io faccio. Questo per un allenatore è bellissimo. Poi è fisico, è sufficientemente tecnico, ha carattere e forza»