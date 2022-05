Smentita Koulibaly, CorSport risponde a ADL: "Presidente, ma cosa dice? Il procuratore di Kalidou ha pubblicato anche una nota"

Calcio Napoli - Arriva la risposta del Corriere dello Sport al comunicato del Napoli che ieri aveva smentito il quotidiano in merito alla notizia del rinnovo dimezzato per Kalidou Koulibaly. Di seguito il comunicato del giornale.

"Siamo sinceramente lieti che lui legga solo il CdS. E non anche gli altri quotidiani e siti concorrenti, italiani e internazionali, sui quali la notizia della trattativa con Koulibaly è stata pubblicata nei medesimi termini. Ci teniamo a rassicurarlo: il procuratore del giocatore ha pubblicato una nota con la quale molte cose ha detto, tranne che smentire la notizia riportata da noi e da altri media nazionali. Però ha assicurato che KK non tratta con altri, e che aspetta il presidente per definire - ha detto testualmente - “la soluzione migliore per il club e il calciatore”. Da ultimo, giriamo al presidente De Laurentiis un interrogativo: come può non sapere che, in una democrazia liberale, l’editore non esprime una censura preventiva sugli articoli pubblicati dal suo giornale?"