Accordo Sky-DAZN vicino, ci sarà un canale sull'emittente satellitare per vedere tutta la serie A

Rivoluzione del calcio in tv, anno secondo. Se il 2018 ha segnato la nuova era della Serie A in streaming, la stagione alle porte è quella dell’assestamento, con una novità all’orizzonte non da poco. Ricapitolando: un anno fa Sky e Dazn si sono divise le dirette delle partite del massimo campionato (sette a giornata alla prima, tre alla seconda) cambiando per sempre le abitudini dei tifosi, visto che per seguire l’intera manifestazione bisognava dotarsi di due abbonamenti e di una connessione a Internet. Ora i due licenziatari della Serie A, già alleati a livello commerciale con sconti riservati ai clienti Sky per accedere a Dazn, stanno dialogando per un’evoluzione dei rapporti.

Come riporta La Gazzetta dello Sport: