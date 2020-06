Ultimissime Napoli - Secondo quanto riferito da Sky Sport 24 questa che vi proponiamo in allegato è la formazione titolare scelta da Gattuso, che scenderà in campo stasera contro la Juventus nella finale di Coppa Italia. Mertens dunque sarebbe in vantaggio nel ballottaggio con Milik: il problema fisico non metterebbe in discussione la sua titolarità. In porta Meret, tornano Mario Rui a sinistra e Fabian Ruiz a centrocampo. A destra è in vantaggio Callejon su Politano.