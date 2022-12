Sirigu resta al Napoli? CorSport: ecco l'indizio che lascia pochi dubbi

Calcio Napoli - Così come lo scambio Bereszybski-Zanoli è praticamente bello che fatto, stessa così si può dire per il ritorno di Nikita Contini al Napoli. L'estremo difensore lascerà la Sampdoria, come si legge sul Corriere dello Sport, per tornare alla casa madre dove ricoprirà il ruolo di terzo portiere alle spalle di Alex Meret e Salvatore Sirigu che quindi non lascerà la squadra di Spalletti.

Contini torna al Napoli

Ecco cosa scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul ritorno alla base di Nikita Contini. Sicuramente il ritorno dell'ormai ex Sampdoria come terzo portiere rappresenta più di un indizio sulla permanenza in azzurro di Salvatore Sirigu: