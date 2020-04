Sirigu-Napoli, Gazzetta: il Torino lo reputa intoccabile anche per la prossima stagione

Ultimissime Napoli - Nelle scorse settimane Sirigu è stato spesso accostato al Napoli da gran parte dei quotidiani. Oggi l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Il Toro ha un intoccabile tra i pali. Salvatore Sirigu è il guardiano della porta granata, colui che ha abituato i tifosi a far sembrare lo straordinario come ordinario, grazie un biennio vissuto su uno standard di ottime e costanti prestazioni. Chiaramente, oggi il Toro è in ottime mani, potendo contare su uno dei migliori interpreti della scuola italiana. La premessa è necessaria, quasi doverosa, anche alla luce del progetto della società di ripartire nella prossima stagione da un blocco forte di sette senatori nel quale Sirigu è in prima fila"