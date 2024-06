Sirene arabe per Anguissa, ma Conte ripartirà da lui e Lobotka: sono incedibili

Calciomercato Napoli - Conte ha già dato linee guida di mercato alla società da seguire per il Napoli che verrà, in particolar modo per Anguissa e Lobotka:

Frank Zambo Anguissa: un altro incedibile e degli intoccabili per Antonio Conte nel suo Napoli che sta nascendo e rinascendo dalle ceneri dello scudetto e di una stagione che ha seminato delusione e confusione. Ci sono sirene arabe però per Anguissa con l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

Ma Conte sa perfettamente che certe storie splendide possono prendere pieghe un po’ così, salvo poi tornare da copertina: e lui, Anguissa, sarà esattamente in cima al centrocampo che verrà. Insieme con Stanislav Lobotka, certo, il faro, un altro che al tecnico piace un bel po’.