Simone Inzaghi-Napoli, CorSport: ADL lo avrebbe voluto già 3 anni fa. C'è già stato un nuovo incontro tra le parti

Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, la candidatura di Simone Inzaghi per la panchina del Napoli è sempre valida: "Il sondaggio della Fiorentina è reale. Commisso può arrivare a offrirgli 4 milioni. De Laurentiis lo avrebbe portato a Napoli tre anni fa e c’è chi sostiene ci sia già stato un incontro. La Juve mai stata sinora ipotesi concreta, domani chissà. Anche Lotito ha iniziato a guardarsi intorno. A Udine garantiscono contatti con Gotti. Si racconta che nell’intervallo della famosa partita con l’Atalanta (da 0-3 a 3-3) fosse pronto a chiamare Gattuso, all’epoca libero e oggi in uscita dal Napoli".