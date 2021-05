Simone Inzaghi lascia la Lazio? Possibile incontro domani, Gattuso entro metà settimana darà una risposta a Lotito e Tare

Napoli Calcio - Se fino alla vigilia di Lazio-Torino c’era ottimismo sul rinnovo di Inzaghi, da mercoledì scorso in poi non ci sono stati più contatti. Fino a ieri, il tecnico — in scadenza il 30 giugno — non era stato ancora chiamato da Lotito per fissare l’incontro, che con ogni probabilità ci sarà domani. Ne parla l'edizione romana di Repubblica.

Simone Inzaghi lascia la Lazio?