Simeone-Napoli, retroscena Gazzetta: Cholito freme dalla voglia! Indizio chiave sulla cessione

Calciomercato Napoli - Cholito Simeone freme per giocare nel Napoli. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che racconta anche un retroscena riguardo la punta argentina in forza al Verona.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Un incrocio che per perfezionarsi ha bisogno di triangolazioni complesse, che però stanno avendo un’accelerata: Andrea Petagna al Monza, Giovanni Simeone al Napoli. Il Cholito freme perché questa soluzione si realizzi. Non che a Verona stia male, ma la possibilità di andare a giocare nello stadio di Maradona e partecipare alla Champions, il trofeo di club più prestigioso, lo stimola. I suoi agenti cercano di tranquillizzarlo, intanto lo stesso Verona non lo sta utilizzando nelle amichevoli, per preservarlo visto che con ogni probabilità partirà".