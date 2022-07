Simeone-Napoli, Gazzetta: ecco perchè Spalletti e Giuntoli stravedono per il Cholito

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive i motivi per i quali Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli hanno scelto di puntare tutto sull'acquisto di Giovanni Simeone.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"A Spalletti e Giuntoli piace soprattutto il modo di porsi di Simeone. Orgoglioso di venire al Napoli come tutti gli argentini, o meglio... quasi tutti. E soprattutto uno abituato a dare sempre tutto in campo, senza porsi troppo problemi se parte titolare o dalla panchina. Per carattere - e un po’ il padre avrà influito... - Giovanni è uno abituato a dare il massimo ogni minuto che resta in campo. Non gli fa paura partire dietro Victor Osimhen. E non è escluso che in qualche partita, in corsa, Spalletti non possa schierare anche il doppio centravanti, visto la grande forza sul gioco aereo del nigeriano e anche dell’argentino".