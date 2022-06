Da Verona - Il Napoli torna all’assalto di Simeone e Barak

Calciomercato Napoli - Simeone al Napoli? L'edizione odierna del Corriere di Verona riporta del nuovo interesse degli azzurri per il bomber argentino in forza nel club scaligero. Non solo Simeone però, anche Barak è nel mirino degli azzurri:

"Anche il Napoli entra nell’asta per Giovanni Simeone. Il Cholito, riscattato dal Verona (10.5 milioni di euro il costo per rilevarne il cartellino dal Cagliari), è un obiettivo di molti club, sia in Italia che all’estero”.

Simeone al Napoli, nuovo assalto degli azzurri?

“A lui ha pensato la Juventus per dare a Dusan Vlahovic un cambio ideale, su Simeone c’è sempre la Lazio. Ora si è fatto avanti il Napoli, che vuole allargare le scelte per l’attacco. Per Giovanni ci sono anche, in Spagna, Valencia, Siviglia e Villarreal, e in Inghilterra l’Arsenal e il Newcastle. La quotazione di Simeone è di 20 milioni. Al Napoli, peraltro, interessa Antonin Barak, seguito da tempo. Anche la quotazione del giocatore ceco è vicina ai 20 milioni".