Siani: "Ancelotti esonerato dalle Curve? Vi dico come la penso"

Alessandro Siani ha rilasciato una intervista all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport SUL Napoli e la contestazione andata in scena al Maradona sabato scorso. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Siani, è davvero possibile che Ancelotti sia stato “esonerato” dalle curve come ha detto De Laurentiis? Napoli ha realmente rigettato un allenatore del calibro di Carletto perché poco “ruffiano” verso i tifosi?

«Non posso assolutamente credere che le curve abbiano esonerato Ancelotti o abbiano mai in qualche modo scelto quello che deve essere o non essere l’allenatore del Napoli. Non è il compito degli appassionati, non sono chiamati a fare la formazione o a determinare le strategie societarie. Si dice sempre che quando il talento incontra l’occasione nasce un successo strepitoso. A Napoli negli ultimi anni non sono mancati talenti, come Ancelotti, e occasioni, eppure è mancata la vittoria: bisogna fare qualcosa di più per cercarla».

A proposito, per un popolo appassionato come quello napoletano, e magari anche per lei, quanto è stata forte la delusione per l’occasione scudetto che è svanita?

«È tutto molto semplice, se si conoscono i napoletani. Noi siamo un popolo che alle delusioni reagisce di pancia, ecco perché c’è stata contestazione in occasione della partita con il Sassuolo, nonostante la vittoria. Però, il cordone ombelicale che c’è tra questa squadra e i suoi tifosi è unico ed eterno, non si spezzerà mai. Non è retorica dire che la forza di una squadra come il Napoli sono i tifosi, è semplicemente la sacrosanta verità».