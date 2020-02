Blerim Dzemaili, calciatore dello Shenzhen ed ex di Bologna e Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica. Eccone uno stralcio:



Tanti sono rimasti sorpresi del suo addio a Bologna.

«Ci ho ho passato tre anni bellissimi, dopo Napoli è sicuramente la città dove mi sono trovato meglio, ho conosciuto persone stupende, andarsene è un po’ come chiudere la porta di casa e scoprire un nuovo mondo, per me Bologna è stata una famiglia».