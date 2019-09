Sfogo Emre Can-Sarri, Tuttosport: la Juve non ha apprezzato il gesto, dalla società trapela un'altra versione

L'edizione odierna di Tuttosport commenta lo sfogo di Emre Can, escluso dalla lista Champions della Juventus, e anticipa le possibili sanzioni per il centrocampista tedesco:

"La società non ha particolarmente apprezzato lo sfogo pubblico. Comprende, però, la frustrazione e la rabbia che può provare un calciatore in una simile situazione. Da qui (o meglio, anche da qui) la scelta di non ribattere pubblicamente: quanto ad una eventuale multa, si valuterà con calma il da farsi. Al di là delle tempistiche - peraltro dalle stanze del quartier generale del club alla Continassa filtrano ricostruzioni un po’ diverse - i dirigenti juventini sottolineano che si tratta, nel caso di Emre Can e Mandzukic, di invitabili conseguenze della refrattarietà a lasciare il club di molti. E passi, per il tedesco, l’affare sfumato con il Barcellona (c’erano stati impedimenti oggettivi), ma il no di cui sopra al Paris Saint Germain è stato una scelta fatta proprio dal giocatore".