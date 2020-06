Settimana cruciale per i rinnovi: imminente l'annuncio di Mertens, il punto su Callejon

Notizie calcio Napoli - L'edizione odierna del Mattino si sofferma sui rinnovi in casa Napoli. Dal quotidiano si legge:

Una settimana importante anche in chiave rinnovi a cominciare da quello di Mertens in scadenza al 30 giugno e la cui firma con il club azzurro è imminente (Dries che era finito anche nel mirino dell'Inter, l'avversario di sabato al San Paolo). In scadenza anche Callejon, finora con lui nessun avvicinamento tra le parti anche se eventualmente ci sarebbe ancora tempo. E il Napoli comincia a guardare avanti, alle mosse per l'anno prossimo.