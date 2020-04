CorSera - Il calcio resta sospeso, oggi nuovo dibattito sui protocolli di sicurezza: spunta data ultima per salvare la stagione di Serie A

Ultime notizie calcio. E' una vera e propria corsa contro il tempo per salvare la stagione di Serie A: ieri il Premier Conte ha dato il via libera alla ripresa degli allenamenti di squadra per il 18 maggio, ma sono ancora tante le incognite da superare. A spiegarlo è l'edizione odierna del Corriere della Sera:

Ma il tempo stringe. Maggio è il mese dei verdetti: o la serie A riparte o la stagione andrà considerata persa, sacrificata sull’altare della pandemia. L’ultima data buona per ricominciare gli allenamenti collettivi potrebbe essere il 25, guarda caso il giorno in cui la Federcalcio dovrà comunicare all’Uefa la data della ripresa e anche il format. Il campionato, così come è, al più tardi può ripartire tra il 10 e il 14 giugno, almeno secondo le previsioni della Lega. È una corsa contro il tempo e contro lo scetticismo diffuso della gente, dagli ultrà ai semplici appassionati.